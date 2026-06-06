【ニューヨーク＝木瀬武】５日のニューヨーク株式市場で、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は前日比１１２１・５３ポイント安の２万５７０９・４３となった。下落率は４％を超え、トランプ関税で相場が急落した２０２５年４月以来の落ち込みとなった。過熱するＡＩ（人工知能）関連投資への警戒から、エヌビディアやブロードコムなど半導体銘柄が軒並み売られた。ダウ平均株価（３０種）の終値は６９５・１５ド