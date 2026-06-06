「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）待望のＧ１奪取へ追い風が吹いてきた。オフトレイルは２枠３番。過去に重賞で連対した４回は、いずれも７番以内の内めの枠だっただけに、宇津助手も「外過ぎない方がいいと思っていました。気性も成長して馬込みも問題ないですから」と歓迎する。調整も順調だ。先月２７日の１週前追い切りは、美浦から駆け付けた菅原明を背に、栗東ＣＷでこの日の一番時計となる６Ｆ７７秒５−３６秒６−１