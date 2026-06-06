◇交流戦ソフトバンク3─8DeNA（2026年6月5日横浜）ソフトバンク・大関が自己ワーストの4被弾でKOされた。1点リードの3回に牧に逆転3ランを許すと、5回には度会、ヒュンメル、松尾に一発を浴びた。5回10安打8失点で4敗目。これまで無敗だった自身の交流戦の連勝も7でストップし、チームの7連勝で止めてしまった。小久保監督は「連勝が止まる時はこんなもの」と淡々と語った。