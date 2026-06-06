ダービー２着のパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村）が右前膝骨折の手術を受けたことが５日、分かった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。レース後の再検査で右第３手根骨の板状骨折が判明。骨の転位によって重篤な状態に発展する恐れがあったことから、関係者で協議した結果、固定手術を選択した。また、左前脚球節部に見つかった小さな骨片の摘出手術も併せて行われた。手術は４日夜に無事に終了。現