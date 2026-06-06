◇ファーム・リーグソフトバンク3─14広島（2026年6月5日タマスタ筑後）腰の張りを訴えていたソフトバンク・柳町が、5日の広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で実戦復帰した。「3番・DH」で先発出場し、2回に左前適時打を放つなど2打数1安打1打点で「無事にできたことが一番。（守備も）たぶんいけると思う」と話した。打撃不振のため2軍で再調整となり、5月末に症状が出て別メニュー調整を続けていた。また頸部（