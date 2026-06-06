モデルの森泉が、8日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。森泉＝テレビ朝日提供祖母・森英恵さんを4年前に亡くした森。1番の思い出は、2004年にパリコレに初めて出演したときのことだそうで、数カ月間パリに滞在し、準備段階からショーが完成するまでを見せてくれたという。祖母から教わったことは2つあるという森。1つは「苦労は決して語らないこと」もう1つは「強くなり過ぎて