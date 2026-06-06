自力でドアを開けようとする猫さん。ところが、短いお手手なので悪戦苦闘…。果たして無事にドアを開けることはできたのでしょうか？ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.1万再生を突破し、「隙間にぎゅーってなる顔が必死すぎて笑っちゃう」「ほんと猫みたいなぬいぐるみがかわいいですね」といったコメントが寄せられました。 【動画：お父さんのもとに行きたい猫→少ししか開いていない『ドアの隙間』から…