32万回以上視聴されているのは、宿題をやりたい男の子が『ネコハラ』を受けているときの様子。投稿には、視聴者から「かまって欲しいんですね」「もー結局ずっと撫でて甘やかしたくなるやつですね」「可愛いから仕方がないね」など共感のコメントが届いています。 【動画：宿題をしたい男の子のもとに『構ってほしい猫』が来た結果…全然進まない状況】 宿題をやらないといけないのに Instagramアカウント「ケイキュ