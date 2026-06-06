高齢猫と安全に遊ぶための5つのコツ 1.短時間でも毎日続ける 高齢猫と遊ぶときは時間と回数に注意が必要で、ポイントは「たくさん遊ぶ」よりも「少しずつ毎日続けること」です。若い頃は長い時間走り回っていた猫でも、年齢を重ねると体力や集中力が落ちてきます。 長くあそばせすぎると、疲労につながりますし、集中力ももちません。数分ほどでよいので、できるだけ同じ時間帯に毎日続けましょう。ごはん前や飼