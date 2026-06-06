40・50代がこなれたヘアスタイルに仕上げるなら、トレンドを意識したいところ。気になる白髪は、無理に隠さず活かせる方法を選んで自然にカバーしつつ、レイヤーカットで軽やかさをプラスするのがおすすめです。「白髪ぼかし × レイヤー」は、動きを出しやすい相性抜群の組み合わせ。相乗効果でシャレ感アップも目指せます。 魅力はエアリーな軽さ 白髪が少ない場合や初挑戦なら、コントラスト