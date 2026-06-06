いやあ〜、スマホアプリの「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の高難度がちゃんと高難度で面白い！エターナルロードの難易度エキスパート。それもZガンダムのステージが特に難しい。とっくにクリアはしているが、それでもあまりに難しいので今でもたまにリトライしては「よく俺、これをクリア出来たな」と驚嘆している。デバフ、撃墜する順番、開発すべきユニット、乗せるべきパイロットのスキル、ボロボロの百式をど