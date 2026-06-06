恋人に言われたキツイ一言は、何年経っても記憶にこびりついて離れないものだ。投稿を寄せた60代男性（福岡県）は、今から30年ほど前、3年ほど付き合っていた元カノとの苦い思い出を明かした。当時、男性はビル警備の仕事に就いており、同じビル内のショールームで働く大手企業の新入社員だった彼女に好意を抱いていた。ある日、電車でたまたま乗り合わせたことをきっかけに交際がスタートし、男性のマンションで半同棲状態になっ