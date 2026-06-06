新しい職場に入ったものの、どうしても自分に合わずにすぐ辞めたくなるのはよくある話だが、その終わらせ方に悩む人は少なくない。ガールズちゃんねるに6月上旬、「仕事をバックれる人見たことありますか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は試用期間中のバイトを辞めたいと職場に電話したところ、あと1日だけ出勤してほしいと言われてしまったという。一度は分かりましたと承諾したものの、正直なところ行きたくなく