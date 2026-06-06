世帯年収が数千万円ともなれば、さぞかし豪勢な生活を送っているのだろうと想像してしまう。しかし当の本人たちに言わせると、意外にも日々の暮らしは堅実だという。投稿を寄せた東京都の40代女性（営業／世帯年収4600万円）は、夫婦ともに管理職で夫が年収3000万円、妻の年収1600万円というパワーカップルだ。これほどの高収入でありながら、「全く富裕層ではありません」と自身の生活を振り返る。（文：篠原みつき）「週１で外食