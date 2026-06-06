社内恋愛のもつれで退職にいたるのはよく聞く話だが、それが「付き合ってもいない片思い」だったとしたら、あなたはどう思うだろうか。先日、ガールズちゃんねるに「失恋で仕事を辞めたことがある人、辞めたい人」というトピックが立ち、話題を呼んだ。トピ主は、片思いしていた上司が別の女性社員と付き合い始めたことを知り、毎日がつらくて退職を選んだという。「いや、告白さえしていない一人相撲トピ笑」トピ主はすでに次の職