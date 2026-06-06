◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）復帰２戦目でＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）がハマスタの夜空に特大のアーチをかけた。１点を追う３回無死一、二塁。ソフトバンク・大関の投じた初球、外角の１３９キロをバックスクリーン左にぶち込む３号３ランで一気に逆転に成功した。右手を突き上げダイヤモンドを一周。生還するとおなじみのデスターシャポーズを披露し「すごく興奮しましたし