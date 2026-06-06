先週の日本ダービーで、松山弘平騎手とロブチェンが世代の頂点に立ちました。ロブチェンがゴール前で差し切る、すごくいいレースでしたし、僕もオルフェーヴルで経験していますが、１番人気に応えてダービーに勝つのは素晴らしいこと。父（兼雄さん）の厩舎の所属だった弘平がダービージョッキーの仲間入りを果たしたことはうれしいし、祝福したいですね。ただ、自分がそのレースに乗れていなかったことに対する悔しさもありま