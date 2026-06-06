トルコ・アンカラで、大雨による道路の冠水で人が流される瞬間がカメラに捉えられた。助けようと数人が駆け寄ったが、転倒して流されてしまう人もいた。水の深さは大人の膝下ほどだったが、水の氾濫の際は大人でも歩くことが困難になるという。トルコの首都・アンカラで5月21日、大雨による洪水の濁流に押し流されていく人の姿が捉えられた。アンカラを襲った大雨は道路を川に変え、水の怖さを見せつけていた。流された人を助けよ