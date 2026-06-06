千賀は苦しい状況が続いている(C)Getty Imagesメッツの千賀滉大は、4月下旬に腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りとなって以降、現在はリハビリ登板を行うまでに回復。だが、マイナーの試合における登板では完全復調を証明する内容とはならず、メジャーマウンド復帰への道のりは険しいままだ。【動画】相変わらずの切れ味に米評論家も脱帽…千賀滉大の代名詞「ゴーストフォーク」最新版の映像現地時間6月3日に千賀は3Aの試合で