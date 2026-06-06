アメリカのトランプ大統領は大手AI企業への政府出資について、来週にも各企業とホワイトハウスで協議を行うことを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「国民と（AI企業との）パートナーシップのようなものになり得ます。私たちはそれについて検討していきます。現在、検討を進めているところです」トランプ大統領は5日、大手AI企業に対し、政府出資を行う構想があるとしたうえで、来週にもホワイトハウスに各企業を集めて