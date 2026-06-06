ホルムズ海峡に停泊する船舶＝5月16日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比2.50ドル安の1バレル＝90.54ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結への期待感が高まり、ホルムズ海峡の通航が正常化すれば供給が回復するとの観測から、売り注文が優勢となった。