フリーの望月理恵アナウンサー（５４）の美ぼうが話題となっている。望月アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「『セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６‐２０２７』発刊を記念して６日間限定の特別イベントを開催！」と記し、美脚が印象的な黒のミニスカートに白いトップスを合わせたショットをアップ。イベントの日時などを告知し、「ぜひ覗（のぞ）きに来てください私のグッズも最初で最後