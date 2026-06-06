アメリカの先月の就業者数は17万人あまりの増加で、市場の予想を大きく上回りました。アメリカの5月の雇用統計は、景気の動向を敏感に反映する「非農業部門の就業者数」が前の月に比べ17万2000人の増加となり、9万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく上回りました。4月分についても11万5000人の増加から17万9000人の増加へと大きく上方修正されています。また、5月の失業率は4.3%で、前の月から横ばいでした。労働市場の