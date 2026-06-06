三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第66回では、買収防衛策である「ホワイトナイト」について解説する。まさに前門の虎と後門の狼「競合企業である一ツ橋商事からの買収防衛対策の総司令官をやれ」――アパレル企業・T-BOXの代表である花岡拳から指示を受けた、創業期メンバーで役員の大林隆二。しかし大