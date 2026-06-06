巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が２勝目を目指し、６日のロッテ戦（東京Ｄ）に先発する。この日はキャッチボールなどで最終調整。中１３日と十分な休養を経て臨むマウンドに「しっかりストライクゾーンに投げて、テンポよく打たせて取りたい。なるべく野手の守備の時間を短くできるように」と快投を誓った。前回登板は５回１／３を５安打３失点で３敗目を喫した５月２３日の阪神戦（東京Ｄ）。登板後には右打者の