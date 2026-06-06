◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8ー2ロッテ（5日、東京ドーム）巨人がロッテ戦のカード初戦を勝利。試合後、橋上秀樹監督代行がこの日の試合を欠場した松本剛選手について説明しました。松本選手は27日のソフトバンク戦から7試合連続安打、交流戦は24打数9安打で打率.375と好調を維持していますが、欠場した理由を橋上監督代行は「ちょっとした体調不良とのことだったので大事をとって今日は外しました。それほど重症というイメージも