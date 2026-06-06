スターバックスのチルドカップシリーズから、初のマスカットフレーバーを使用した「スターバックス®アールグレイマスカットティーラテ」が2026年6月9日（火）より期間限定で登場します。爽やかなマスカット果汁と華やかなアールグレイ、ミルクのコクが重なり合う贅沢な一杯♡ひと足早く夏の訪れを感じられる、上品でフルーティーな味わいに注目です。 ス