ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比695.15ドル安の5万0866.78ドルで取引を終えた。人工知能（AI）関連などハイテク銘柄を中心に売られた。高値圏で推移するハイテク株主体のナスダック総合指数は、4％超急落した。ダウ平均は4日に終値の最高値を更新した反動で、割高感が意識された銘柄を中心に利益確定の売りが加速。5月の米雇用統計の堅調さを受け、