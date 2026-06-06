奈良県明日香村などにある飛鳥時代の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関が世界文化遺産への登録を勧告しました。 これを受け、奈良県の山下真知事や亀田忠彦橿原市長らは連名で「顕著な普遍的価値が国際的に認められたことを嬉しく思うとともに、世界遺産登録に向けて大きく前進したと受け止めております」とコメントを発表しました。 「飛鳥・藤原の宮都」は、７月に開かれる予定の世界遺産委員会で正式に世