◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日東京アクアティクスセンター）8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、男子50メートル平泳ぎで日本記録保持者の谷口卓（24＝MEIGI）が派遣標準記録を上回る26秒84で優勝し、代表入りを決めた。2月に椎間板ヘルニアの手術を受け、3月の日本選手権は欠場を余儀なくされた24年パリ五輪代表が、見事な復活を果たした。3月に平泳ぎ3冠を達成した大橋や前