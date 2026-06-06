NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4365.30（-139.70-3.10%） 金８月限は急反落。時間外取引では、親イラン武装組織ヒズボラの停戦拒否やオマーンの港爆発を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、ドル高一服を受けて下げ一服となった。日中取引では、予想以上の米雇用統計を受けて急落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年内の利上げ観測が高まり、株価が急落したことも圧迫要因になった。 MINKABU