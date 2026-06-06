NY株式5日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均50866.78（-695.15-1.35%） S＆P5007383.74（-200.57-2.64%） ナスダック25709.43（-1121.53-4.18%） CME日経平均先物63630（大証終比：-3040-4.77%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも大幅安。前日のＩＴ・ハイテク株の売りが本日も続いたほか、この日発表の米雇用統計を受けて米株式市場は調整色を一層強めている。ナ