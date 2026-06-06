NY原油先物7 月限（WTI）（終値） 1バレル＝90.54（-2.50-2.69%） ニューヨーク原油の期近は続落。親イラン武装組織ヒズボラが停戦を拒否し、米国とイランの和平協議の先行き不透明感が強いことや、オマーンのミナアルファハル港での爆発で原油の積み込みが停止されたことが支援要因になったが、ホルムズ海峡でタンカーの闇航行が増加していることなどを受けて上げ一服となった。一方、予想以上の