米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 4.153（+0.110） 米10年債4.538（+0.065） 米30年債5.002（+0.027） 期待インフレ率2.366（-0.014） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇。この日発表の米雇用統計が予想を大きく上回り、前回分も上方修正された。３、４月に続く労働市場の基調の強さが証明され、２月の落ち込みからの持ち直しが一時的ではない