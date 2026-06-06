◇交流戦巨人8―2ロッテ（2026年6月5日東京D）巨人・浦田がリーグトップタイの15盗塁目をマークした。初回1死から中前打で出塁すると3試合連続となる二盗に成功。トップのヤクルト・岩田に並んだが「チームのことを考えて、行くときは行く。行かないときは行かない。数字は気にしていない」と強調。6回無死二塁ではバスターで右前打して好機を拡大し5得点を演出した。チーム盗塁数もヤクルトと並び両リーグトップの41