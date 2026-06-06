東京メインは麦秋S。3勝クラスのハンデ戦だが現級組の前走がいずれもひと息の内容。昇級組に食指が動く組み合わせだ。◎はその中の1頭であるスナッピードレッサ。東京ダート1400メートルは3戦3勝。デビュー戦が大差（2秒2差）、1勝クラスが7馬身差、2勝クラスが1馬身半差と危なげない勝ちっぷり。タイムも水準以上で昇級でも通用するとの見立てだ。ただし指数81は抜けた数値ではなく○ピエマンソン、▲メリディアンスターも肉薄