パンジャタワーは8枠16番に決まった。2頭出し両騎が外枠に入った橋口師は「もう少し真ん中ぐらいでも…とも思うが、いずれにしても最後は外に回す馬なので」と展開をイメージする。前走の高松宮記念（4着）はサウジアラビア遠征帰りで検疫の関係もあり、急ピッチの調整だっただけに「前回よりいい」と型通りの上昇ムードだ。