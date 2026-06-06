◇交流戦ロッテ2−8巨人（2026年6月5日東京D）ロッテは5日、育成選手の山崎剛内野手（30）と支配下選手契約を結んだ。新背番号は「38」。国学院大から17年ドラフト3位で楽天に入団し、昨オフに戦力外となり、育成選手として入団していた。今季はファーム・リーグ19試合で打率.309、1本塁打、4打点。この日、夫人の出産のため慶弔休暇特例で出場選手登録を外れたポランコに代わって1軍登録された山崎は「この舞台でやれる