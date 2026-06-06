皇族の数を確保する方策をめぐり衆参両院の議長、副議長がまとめた「立法府の総意」案の内容が判明しました。森英介 衆院議長「正副議長としては、それぞれのご意見を十分に考慮に入れ、最良のものにしたつもりであります」関係者によりますと、とりまとめた案では、政府の有識者会議がまとめた▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという2つの案について、「いずれも了」