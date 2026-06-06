アメリカのトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアのプーチン大統領に求めている首脳会談の実施について、「彼らが話し合っても構わない」として、開催に支障はないとの考えを示しました。記者「ゼレンスキー氏が（プーチン氏との）対面会談を提案したが、アメリカの関与なしに両首脳が話し合うことを望みますか」アメリカトランプ大統領「彼らが話し合っても構わない。彼らに任せればいい。この状況に導いた