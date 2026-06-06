本日6月6日（土）、Snow Man・宮舘涼太主演、ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』が最終回を迎える。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！宮舘の連続ドラマ初主演作として大きな話題をよんだ同ドラマ。最終話は感動のシーンが満載となっているが、実はそのウラ側に、座長として現場を引っ張ってきた宮舘への“感動のサプライズ”が…。サプライズが行われたのは、未来に帰ることを決意したエータ（宮舘）が、少女漫画月