ドラマに別れはつきもの。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第10週「疾風に勁草を」（演出：新田真三）では見習い看護婦7人のうちひとりが辞めることになる。 参考：『風、薫る』女郎の“生き地獄”を繊細に描く展開に明治期に“自由”を求めた者たちの闘い ナイチンゲールを誰よりも敬愛していた東雲ゆき（中井友望）が自分は看護婦には向いていないと見切りをつけた。心臓を患っていた小野田（宮地雅子）の死を受けと