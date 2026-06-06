◎巨人―ロッテ戦は人気キャラクター「ソニック」とのコラボ試合。「ジョージ」が愛称の巨人・佐々木は「うれしいですけど、『おさるのジョージ』とのコラボもしてもらいたいです！」と熱望。その日が来ることを楽しみにしています。◎DeNA・相川監督は、審判にリプレー検証を要求するジェスチャーについて「自信があれば大きくて、自信がない場合は小さくなるかもね」。本塁クロスプレーのアウト判定が覆ってサヨナラ勝ちした