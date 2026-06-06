明治神宮外苑は5日、東京六大学選抜とヤクルトが対戦する「明治神宮外苑創建百年記念奉納試合」を11月14日に開催すると発表した。東京六大学は秋季リーグの優勝校監督が、ヤクルトは池山監督が指揮し、1軍選手が出場する予定。創建100年を記念して、明治神宮外苑、東京六大学野球連盟、ヤクルト球団の主催で行われる。入場券の発売は9月上旬を予定。16年に行われた90年記念試合ではヤクルトが12―1で勝利した。