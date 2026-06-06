◇交流戦西武0−1中日（2026年6月5日バンテリンD）0―0で延長かと思われた9回、バンテリンドームで初先発の西武・高橋光に悲劇が待っていた。2死一、二塁で代打・阿部に投じた121球目。154キロ直球を右前にはじき返され、キャリア初のサヨナラ負けを喫した。この試合で自身の通算成績は79勝80敗。通算勝ち越しも逃し「あと1球という重みを知ることができた。負けて悔しいけど、野球人生で考えたらいい経験ができたと思う