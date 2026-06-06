シャンパンカラーは4枠8番。2年連続で馬券に絡んでいる好枠番に「後ろからの競馬になるので、どこでも良かったけど、真ん中なら進路を選べるね」と田中剛師も満足げに笑った。昨年は出遅れながら上がり3F最速の脚を使って6着。「普通にゲートを出ていれば…という感じだった。今年は昨年みたいなことはない」と自信を見せた。