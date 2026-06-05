アイスランド発スキンケアブランド「タラマール（TARAMAR）」が、日本で展開を始め、スキンセラムやフェイストリートメント、洗顔オイルなど8商品を第1弾アイテムとして販売、現在公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】タラマールは、アイスランド大学 食品科学名誉教授 クリストベルグ・クリストベルグソン（KRISTBERGSSON KRISTBERG）博士らが2015年にスタート。アイスランドの厳しい環境で自生