「リファ（Refa）」が、イタリアの聖地に着想を得たライン「リファモンテカティーニ」から、第2弾となる新作ヘアケア4種を発売した。リファ ギンザで取り扱っている。【画像をもっと見る】リファモンテカティーニは、イタリア・トスカーナにあるモンテカティーニから着想を得たより高い次元の美しさを追求する新ライン。昨年12月には第1弾アイテムとして、シャンプーやトリートメント、ドライヤーなど9商品をリファ ギンザで販