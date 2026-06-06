◇交流戦巨人8―2ロッテ（2026年6月5日東京D）巨人・中山がプロ初の5打点を叩き出した。「8番・右翼」で4試合ぶりに先発出場。橋上監督代行から「8割でも捉えたら飛んでいくから、楽にいけよ」と助言され、5回に先制の左犠飛。6回2死満塁では左中間フェンス直撃の3点二塁打、8回にも中越え適時二塁打を放った。「試合前から（井上）温大さんに“礼都頼むぞ”とプレッシャーをかけられていたので、打てて良かった」と笑顔だ