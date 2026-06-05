「シーエフシーエル（CFCL）」が、初のブランドブック「CFCL: Clothing for Contemporary Life」を9月8日に発売する。リミテッド版はCFCL直営店舗およびオンラインストアで取り扱い、スタンダード版は国内外の一般書店で取り扱う。また、7月18日よりCFCLオンラインストアで先行予約の受け付けを開始する。【画像をもっと見る】ブランドブックは、アートブックの名門出版社リッツォーリ（Rizzoli International Publication